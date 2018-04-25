Курган: новости дня
13:41 | 27.04.2018
Место осужденного за мошенничество депутата в парламенте Шадринска заняла кандидат от «Единой России»
Депутатское кресло стало вакантным после того, как были досрочно прекращены полномочия депутата от «Единой России» Светланы Закировой. Дума удовлетворила ее заявление об отставке по собственному желанию. Летом прошлого года она была признана виновной в совершении мошенничества и получила наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
А 22 апреля в Шадринске состоялись дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №23. Из 2155 зарегистрированных избирателей в голосовании приняли участие только 296 человек. Явка составила 13,74 %. Викторию Семенову поддержали 58,78 % пришедших на участки шадринцев.
Виктория Валерьевна — член партии «Единая Россия», начальник отдела продаж ООО «Айсберг». Замужем, воспитывает сына.
Фото www.shadrinsk-city.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:41 | 27.04.2018
Место осужденного за мошенничество депутата в парламенте Шадринска заняла кандидат от «Единой России»
13:19 | 27.04.2018
Вчера у дома на улице Машинной убили женщину. Подозреваемый – бывший муж
13:18 | 27.04.2018
Оперативники ФСБ проводят обыски в ОМВД Сысерти
13:08 | 27.04.2018
Губернатор представил профсоюзам ключевые проекты развития Прикамья
13:00 | 27.04.2018
С 10 мая в Перми будет ограничено движение по Камскому мосту
12:55 | 27.04.2018
В Екатеринбурге организуют площадку для раздельного сбора мусора
12:37 | 27.04.2018
Помощник президента отметил важность обсуждения концепции преобразования эспланады с жителями Перми
12:36 | 27.04.2018
В Кушве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек
12:32 | 27.04.2018
В Перми пройдут подряд три баскетбольных матча
12:02 | 27.04.2018
Общегородской субботник в Екатеринбурге откладывается
11:55 | 27.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 26 апреля 2018 года
11:41 | 27.04.2018
В Туринске будут судить сотрудницу точки микрозаймов
11:29 | 27.04.2018
В Екатеринбурге почтили память жертв Чернобыля
11:12 | 27.04.2018
Двух уральцев задержали при попытке перебросить наркотики в колонию
11:08 | 27.04.2018
Курганский природоохранный прокурор подал в суд на областной Департамент строительства
10:49 | 27.04.2018
В Кургане полиция отправила в печь килограммы изъятых наркотиков
10:38 | 27.04.2018
«Уралкалий» поддержал II краевую выставку научно-технического творчества молодежи «Берполитех-2018»
10:24 | 27.04.2018
Евгений Куйвашев посетил Египет с деловым визитом
10:02 | 27.04.2018
Репетиция парада Победы: вечером в центре Екатеринбурга появятся танки, а улицы перекроют
09:50 | 27.04.2018
Судебные приставы из-за антисанитарии закрыли пекарню на Саввы Белых
09:36 | 27.04.2018
Увеличится количество автобусов на маршруте № 95 от Екатеринбурга до Чусовского озера
09:30 | 27.04.2018
В Серове осуждены телефонные мошенники, обманывавшие пенсионеров
21:27 | 26.04.2018
Футбольные болельщики будут обеспечены бесплатным транспортом во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге
20:55 | 26.04.2018
Пятиэтажку на Крылова «расстеклят» из-за чемпионата мира по футболу
20:00 | 26.04.2018
Наркоторговец подал иск к Евгению Ройзману
18:34 | 26.04.2018
Пермский край готов к майским праздникам
18:30 | 26.04.2018
Общественный совет при МУГИСО обрел старого-нового председателя
18:28 | 26.04.2018
Государственный долг Пермского края за 2017 год сократился на 15 %
18:23 | 26.04.2018
Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края по итогам I квартала 2018 года
18:13 | 26.04.2018
Антитеррористическая комиссия Прикамья обсудила вопросы обеспечения правопорядка в предстоящие праздники
18:04 | 26.04.2018
Антон Удальев отчитался заместителю Михаила Бабича о проекте газификации окраины Перми
17:49 | 26.04.2018
Прокуратура проводит проверку из-за вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской школе-интернате
17:44 | 26.04.2018
На участие в «Молодежном резерве Прикамья» подано 635 заявок
17:27 | 26.04.2018
Мэрия Екатеринбурга: от грязи и мусора очищено 70% дорог и 90% тротуаров
17:05 | 26.04.2018
Уральскому серийному маньяку предъявлено обвинение в 12 нападениях
16:39 | 26.04.2018
На открытие Академии единоборств в Екатеринбург приедут Дзю, Емельяненко и Штырков
16:23 | 26.04.2018
В выходные стартует региональный молодежный форум «Зауралье»
16:12 | 26.04.2018
Прокуратура наказала зауральского чиновника за самоуправство
16:05 | 26.04.2018
Совет по правам человека высоко оценил работу РМК
15:58 | 26.04.2018
Около 100 тысяч свердловчан примут участие в первомайских демонстрациях
15:43 | 26.04.2018
В Перми заработают «дачные» автобусы
15:29 | 26.04.2018
Юрий Уткин представил планы по развитию Перми и Свердловского района на встрече с председателями и активом ТОС своего округа
15:25 | 26.04.2018
Администрация Верхней Салды заплатит жительнице 80 тысяч рублей за скользкий тротуар