Место осужденного за мошенничество депутата в парламенте Шадринска заняла кандидат от «Единой России»

13:41 | 27.04.2018

Парламентариям Шадринской городской Думы представили нового депутата Викторию Семенову, которая одержала победу на довыборах 22 апреля. Удостоверение народной избраннице вручила председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Андреева, сообщили в пресс-службе администрации города.



Депутатское кресло стало вакантным после того, как были досрочно прекращены полномочия депутата от «Единой России» Светланы Закировой. Дума удовлетворила ее заявление об отставке по собственному желанию. Летом прошлого года она была признана виновной в совершении мошенничества и получила наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.



А 22 апреля в Шадринске состоялись дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу №23. Из 2155 зарегистрированных избирателей в голосовании приняли участие только 296 человек. Явка составила 13,74 %. Викторию Семенову поддержали 58,78 % пришедших на участки шадринцев.



Виктория Валерьевна — член партии «Единая Россия», начальник отдела продаж ООО «Айсберг». Замужем, воспитывает сына.



Фото www.shadrinsk-city.ru