Участок улицы Карла Маркса в Кургане не откроют для движения до конца мая

11:26 | 27.04.2018

В Кургане участок улицы Карла Маркса в районе домов №№ 107–111 не откроют для движения транспорта до конца мая. Как пояснили в «Водном союзе», продление связано с новыми провалами на самотечном коллекторе, а также необходимостью перекладки части трубы.



«Точечно устранить аварию не представляется возможным. При выполнении земляных работ мы обнаружили, что коллектор имеет новые провалы, один из них — в районе дома № 107. Принято решение о перекладке участка аварийной трубы. Замене подлежит порядка 60 метров коллектора. Работы планируем продолжить до конца мая. Необходимый материал уже заказан», — отметил главный инженер компании Владимир Шаляпин.



Работы на улице Карла Маркса ведутся с 12 апреля. Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм из-за газовой коррозии труб. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена. Движение транспорта ограничено частично.



Фото: water45.ru