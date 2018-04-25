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Курган: новости дня


11:08 | 27.04.2018

Курганский природоохранный прокурор подал в суд на областной Департамент строительства

Курганский межрайонный природоохранный прокурор подал в суд 4 иска о принудительном взыскании с областного Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ причиненного местным речкам ущерба во время ремонта мостов. Водным биоресурсам был нанесен вред на сумму более 200 тысяч рублей.

По информации региональной прокуратуры, Главное управление автомобильных дорог Курганской области при ремонте мостов в акватории водных ресурсов через реку Кочердык в Целинном районе, через ручей на 93-м км дороги Шадринск — Ялуторовск в Шатровском районе, через реку М. Суварыш в Далматовском районе, а также при строительстве дороги в Целинном районе причинило значительный ущерб водным биологическим ресурсам.

По закону о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов при строительстве и ремонте должны приниматься меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

© «Вечерние Ведомости»

 


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