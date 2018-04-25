В Кургане полиция отправила в печь килограммы изъятых наркотиков

10:49 | 27.04.2018

В Кургане сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков с участием бойцов спецподразделения регионального УМВД России провели плановое уничтожение наркотических средств, а также приспособлений для их изготовления и употребления.



Раннее эти вещества были изъяты у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, и хранились в качестве вещественных доказательств до вступления в законную силу обвинительных приговоров суда, пояснили в правоохранительных органах.



В огне уничтожили героин, марихуану и синтетические наркотики. Всего было уничтожено почти 7 килограммов наркотических средств, в том числе более полутора килограммов «синтетики».



Всего за 2017 год сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 46 килограммов наркотиков, из них более 3 килограммов наркотиков опийной группы, 37 килограммов наркотиков растительного происхождения и почти 6 килограммов «синтетики».



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