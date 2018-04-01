В выходные стартует региональный молодежный форум «Зауралье»

16:23 | 26.04.2018

На базе курганского областного лицея-интерната для одаренных детей с 28 апреля по 1 мая пройдет региональный молодежный образовательный форум «Зауралье». Сюда съедутся более 200 человек со всей области: студенты, лидеры общественных объединений и молодые профессионалы.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, в течение четырех дней для молодых людей будут проходить тематические лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги, встречи с интересными людьми.



В рамках образовательной программы организована работа площадок по двум направлениям. Так, в Год добровольца представители волонтерского движения региона смогут отработать свои навыки в разных сферах: помощь в организации молодежных мероприятий, медиаволонтерство, спортивное волонтерство и др.



Также будет сформирован волонтерский корпус форума «УТРО-2018», который впервые пройдет в Курганской области с 20 по 30 июня и объединит более 1 500 перспективных представителей молодежи.



Форум «Зауралье» станет площадкой для поддержки молодежных инициатив, участники сформируют идеи по развитию Курганской области.



Фото prospekt45.ru