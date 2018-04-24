СК завершил расследование гибели рабочих на ЗАО «Курганспецарматура» во время испытаний

11:19 | 26.04.2018

Следственные органы СКР по Курганской области завершили расследование гибели двоих рабочих на ЗАО «Курганспецарматура» во время испытаний на производстве. Перед судом предстанет 29-летний слесарь-испытатель завода, по вине которого, как считает следствие, произошел несчастный случай.



В мае 2017 года на участке сборки и испытаний спецарматуры проводилось пневматическое испытание затвора (клапана) для проверки его на герметичность. При опускании затвора в броневанну произошло его разрушение по причине подачи обвиняемым в корпус затвора воздуха с избыточным давлением, превысившим величину испытательного давления, установленного в инструкции. Во время разрушения затвора в зоне проведения испытаний находились его коллеги. Два слесаря механосборочных работ погибли.



В отношении слесаря-испытателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: ksa45.bmdemo.ru