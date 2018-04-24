Курган примет участие в экологической акции «Всероссийский день посадки леса»

16:20 | 25.04.2018

Город Курган 27 апреля примет участие в масштабной экологической акции «Всероссийский день посадки леса», в рамках которой в лесах Зауралья планируют высадить несколько тысяч молодых саженцев.



На территории областного центра высадка леса пройдет в районе поворота на микрорайон Шепотково с федеральной трассы «Иртыш». Всего за время проведения акции на участке площадью 1 гектар планируется высадить порядка 4 тысяч саженцев сосны. В мероприятии примут участие сотрудники МБУ «КурганЛес», студенты Курганского государственного колледжа, жители ТОС «Шепотково» и неравнодушные горожане.



В этом же месте 4 мая пройдет еще одна экологическая акция. В память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны на 4 гектарах высадят 16 тысяч саженцев хвойных пород деревьев. За лопаты возьмутся сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, депутаты Курганской городской Думы.