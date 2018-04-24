Курганская область продолжает терять население из-за миграции и высокой смертности

15:04 | 25.04.2018

Численность населения Курганской области за 2017 год сократилась на 8,6 тысячи человек. Потери за счет миграционной убыли составили 59,6 %, за счет естественной убыли — 40,4 %. Такие данные опубликовал Свердловскстат. Всего на начало года в регионе проживало 845,5 тысячи человек.



По сравнению с 2016 годом рождаемость снизилась на 1,3 промилльного пункта и составила 11,1 рожденных детей на 1000 человек населения. В 11 районах и в Кургане уровень рождаемости выше среднего по области. Беби-бум зафиксирован и в Лебяжьевском, Половинском и Частоозерском районах. Самый низкий уровень рождаемости отмечен в Альменевском, Сафакулевском и Кетовском районах.



Число умерших в области превысило число родившихся в 1,4 раза. В 21 районе области уровень смертности превысил средний по области. Высокая смертность населения за отчетный период отмечена в Мишкинском, Шатровском, Далматовском, Катайском, Лебяжьевском, Шумихинском, Притобольном и Целинном районах. Самая низкая — в Кетовском районе и Кургане. Всего в 2017 году умерли 6510 мужчин и 6418 женщин.



В 2017 году в область приехали 27 947 человек, а выехали за ее пределы 33 060. Миграционная убыль населения составила 5113 человек. Она увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5,5 %.