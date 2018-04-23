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Курган: новости дня


12:53 | 25.04.2018

На дорогах Зауралья в апреле в ДТП при обгоне погибли 5 человек, 8 получили травмы

За неполный месяц апреля в Курганской области по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано девять ДТП, в которых пять человек погибли и восемь получили тяжелые травмы.

Как отметили в региональном УГИБДД УМВД России, многие водители при обгоне неправильно оценивают сопутствующие факторы риска или вовсе не принимают их во внимание.

Особое внимание при совершении обгона следует уделить внешним факторам на дороге, таким как плохая видимость и сложные погодные условия, и еще раз убедиться в целесообразности маневра. В целях безопасности необходимо исключить совершение обгона по полосе встречного движения совместно с другими участниками дорожного движения. В экстренной ситуации подобный обгон «змейкой» ведет к еще более тяжким последствиям при ДТП. Обгоны опасны не только на загородных дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют при движении выбирать скорость, позволяющую полностью контролировать дорожную обстановку: встречный транспорт, состояние дороги, метеоусловия, требования дорожных знаков. Но ради своей безопасности и близких полицейские просят исключить опасные маневры и не рисковать.

© «Вечерние Ведомости»

 


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