1 мая центр Кургана закроют для движения транспорта

17:07 | 24.04.2018

Во вторник, 1 мая, ряд центральных улиц Кургана закроют для движения всех видов транспорта, чтобы горожане смогли принять участие в шествии, посвященном государственному Празднику Весны и Труда.



С 9 часов утра и до окончания прохождения колонн будет закрыто движение по улице Карла Маркса (от Пичугина до Ленина), по Ленина (от Маркса до Пушкина) и по Гоголя (от Красина до Ленина).



На время проведения митинга — с 09:00 до 11:30 — перекроют улицу Гоголя на участке от Ленина до Володарского.