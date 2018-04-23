Полицейские изъяли 800 бутылок нелегального алкоголя на трассе Курган — Звериноголовское

16:53 | 24.04.2018

В Зауралье сотрудники ДПС остановили на 120-м километре дороги Курган — Звериноголовское нашпигованный нелегальным алкоголем грузовик Isuzu. Перевозил спиртное 47-летний житель Пермского края.



По информации правоохранительных органов, в автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 800 бутылок алкоголя производства Республики Казахстан. Вся продукция была без маркировок.



В отношении пермяка составлен протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, с конфискацией продукции.



Фото: 45.мвд.рф