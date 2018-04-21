Кокорин завтра отчитается перед парламентом о работе правительства в 2017 году

17:11 | 23.04.2018

Во вторник, 24 апреля, состоится очередное заседание Курганской областной Думы, на котором губернатор региона Алексей Кокорин представит депутатам отчет о деятельности правительства области за 2017 год. Прямая трансляция заседания будет вестись на сайте правительства и парламента.



Как уточнили в пресс-службе главы региона, губернатор подробно остановится на темах развития промышленного производства, сельского хозяйства, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, социальной сферы, в том числе образования, здравоохранения, культуры и спорта. Алексей Кокорин ответит и на вопросы депутатов от всех фракций.



Фото kurganobl.ru