Зауральские власти снизили ставки налога на прибыль для резидентов ТОСЭР

16:51 | 23.04.2018

Правительство Курганской области снизило налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в муниципальных образованиях региона в отношении вновь созданного или приобретенного имущества. Изменения связаны с корректировками Налогового кодекса РФ.



Проектом закона предусмотрено снижение ставки налога на прибыль в течение 6-10 налоговых периодов с 13,5 до 10 % с 1 января 2018 года, рассказали в пресс-службе главы региона.



Напомним, в марте этого года решением Правительства РФ моногородам Варгаши и Далматово был присвоен статус территорий опережающего социально-экономического развития.