В Курганской области с 26 апреля вводится особый противопожарный режим

14:47 | 23.04.2018

На территории Курганской области с 26 апреля вводится особый противопожарный режим до специального распоряжения. Соответствующее постановление приняло правительство региона на сегодняшнем заседании.



Во время действия режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.



В этот период увеличат противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, создадут дополнительные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и садоводств. В администрациях районов и городских округов будет организовано дежурство, патрулирование населенных пунктов, приведена в готовность находящаяся в резерве пожарная техника.



Граждане и юридические лица, виновные в возникновении лесных пожаров, будут привлечены к административной ответственности.