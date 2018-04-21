Свердловчанин погиб на рыбалке в Шадринске. СК начал доследственную проверку

12:39 | 23.04.2018

СУ СК России по Курганской области начало доследственную проверку по факту гибели 22 апреля рыбака на озере Таволжаное в Шадринском районе. Тело 56-летнего свердловчанина нашли около 11:15 в палатке без внешних признаков насильственной смерти.



В ходе проверки следователи установили, что 21-го числа на озеро на рыбалку приехала группа жителей Свердловской области. Собирая вещи утром, товарищи обнаружили мужчину в палатке мертвым. Согласно предварительной причине смерти, он задохнулся угарным газом от газовой горелки, находящейся в палатке. Его племянник госпитализирован в районную больницу для оказания медицинской помощи.



В настоящее время следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.



Фото: kurgan.sledcom.ru