Правительство Курганской области одобрило проект стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года

11:19 | 23.04.2018

Сегодня, 23 апреля, члены правительства Курганской области одобрили проект стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года. Как доложил вице-губернатор по экономике Сергей Чебыкин, проект подготовлен на основании закона области и с учетом методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России. В подготовке проекта принимали участие 72 человека, все органы исполнительной власти, а также пять экспертных групп: наука, бизнес, власть, сообщества и СМИ.



«Определена главная стратегическая цель — это создание эффективной экономики и современной инфраструктуры, способствующих развитию человеческого капитала. Определены задачи и этапы реализации и ключевые показатели, — пояснил Чебыкин. — Для реализации стратегии будет разрабатываться план мероприятий, в котором задачи стратегии будут детализированы и увязаны с мероприятиями государственных программ. Ежегодно с учетом бюджетных возможностей области объем бюджетных средств на реализацию стратегии будет уточняться».



Проект стратегии в ближайшее время будет направлен на согласование в Минэкономразвития РФ и другие федеральные министерства.