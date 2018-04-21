Глава зауральского Департамента образования и науки Герман Хмелев прошел согласование в Минобразования РФ

11:05 | 23.04.2018

Руководитель Департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев избавился от приставки «и. о.». О его официальном назначении на пост сообщил глава региона Алексей Кокорин на заседании областного правительства сегодня, 23 апреля.



«Герман Геннадьевич прошел согласование в Министерстве образования РФ. Он назначен директором департамента», — сообщил губернатор. После Алексей Кокорин вручил Хмелеву удостоверение главы ведомства.



Исполняющим обязанности директора Департамента образования и науки Герман Хмелев был назначен 18 января. До получения новой должности чиновник занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике.



За день до этого глава региона принял отставку предыдущего директора ведомства Натальи Бобковой. По официальным данным, чиновница покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью. Перед подачей заявления об уходе Бобкова освободила от должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину.



По неофициальной версии, чиновница уволилась из-за скандала в звериноголовской школе им. дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко. Напомним, педагоги несколько раз пытались выйти на забастовку из-за того, что им не выплачивали стимулирующую часть заработной платы 3 месяца в 2016 году и 9 месяцев в 2017 году. Часть коллектива дважды обращалась за помощью к президенту России Владимиру Путину.



Фото: don.kurganobl.ru