Трудовая инспекция назвала причину смерти работника в аэропорту Кургана

16:49 | 20.04.2018

В Кургане завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом на территории аэропорта города. Об этом сообщает региональная Государственная инспекция труда. Напомним, трагедия произошла утром 6 апреля со слесарем по ремонту автомобилей в гаражном боксе участка спецтранспорта аэродромной службы.



В тот день начальник аэродромной службы ОАО «Аэропорт Курган» выдал задание слесарю обследовать пожарный автомобиль службы ПАСОП на предмет протечки воды из цистерны. После осмотра машины работник вернулся в помещение гаража, потерял сознание и упал на пол. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть сотрудника.



Согласно акту судебно-медицинского исследования, причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца. Комиссия по результатам проведенного расследования квалифицировала данный несчастный случай, как не связанный с производством.