Сотрудники МЧС Зауралья почтили память погибшего коллеги

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В Кургане торжественно открыли мемориальную доску, посвященную памяти подполковника внутренней службы Романа Половинкина, на здании Специального управления ФПС № 71 МЧС России. В мероприятии приняли участие родственники погибшего, руководящий состав, коллеги и ветераны.Право открыть мемориальную доску было представлено заместителю начальника 1 – го отдела ДГСП МЧС России подполковнику внутренней службы Константину Шепилю и военному комиссару Курганской области полковнику Эдуарду Лобачеву. Мимо мемориальной доски было пронесено знамя, вынос которого ассистировал и Роман в свое время, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.На мемориальной доске Ромыч, как его звали товарищи по службе, изображен с доброй улыбкой, в боевой форме и снаряжении; он и сейчас в едином строю со своими коллегами. Его отец Анатолий Кузьмич от имени всех родных поблагодарил сотрудников подразделения, где его сын состоялся как специалист и человек.Роман Половинкин пришел на службу в подразделение в 1995 году после службы в армии, участия в боевых действиях в Чеченской республике. Занимал должности стажера пожарного, пожарного, старшего пожарного, помощника начальника караула, начальника караула, заместителя начальника службы пожаротушения – начальника дежурной смены, старшего инспектора группы службы и подготовки аппарата управления. Сначала сам постигал основы, а затем стал обучать молодую смену азам пожарного дела.«Никогда не останавливался на самосовершенствовании, в постижении нового, передового в освоении тактики тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий, показывал отличные результаты в спорте», — вспоминают коллеги.Имея за плечами обучение в строительном техникуме, он успешно закончил филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России в городе Екатеринбурге в 2000 году, а затем Курганский государственный университет в 2016 году.За безупречную службу руководством МВД, а также МЧС России был награжден семью медалями, знаком «Лучший работник пожарной охраны». Его прекрасно знали и уважали в коллективе все сослуживцы, а также работники охраняемых организаций, с кем он по долгу своей служебной деятельности поддерживал деловые контакты. Память о нем навсегда сохранится у сослуживцев.