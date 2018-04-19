Кокорин выступил с предложением по Курганмашзаводу к зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Бочкареву

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Сегодня в Екатеринбурге губернатор Курганской области Алексей Кокорин выступил с обращением по КМЗ к заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олегу Бочкареву в ходе окружного совещания по готовности предприятий ОПК к выпуску высокотехнологичной гражданской продукции для использования в арктических проектах.Как рассказали в пресс-службе главы региона, губернатор выступил с предложением к Бочкареву обратить особое внимание госкорпорации «Ростех» на использование в процессе финансового оздоровления Курганского машиностроительного завода возможностей предприятия по производству гражданской продукции.Напомним, по данным РБК, недавно глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс в правительстве, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода. По его мнению, предприятие необходимо объединить с расположенным в Туле Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова. По итогам 2017 года КМЗ получил чистый убыток в размере 108,2 млрд рублей. За год сумма увеличилась в 30 раз. Выручка выросла только на миллиард, составив 19,7 млрд рублей. Размер долговых обязательств завода на конец декабря достиг почти 142 млрд рублей. Основным кредитором является Внешэкономбанк.В своем выступлении Алексей Кокорин также отметил, что в Зауралье оборонно-промышленный комплекс представляет не только ОАО «Курганмашзавод», но и АО «НПО «Курганприбор».«Перечень предприятий Курганской области, в том числе и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также производимой ими высокотехнологичной продукции гражданского назначения, включен в подготовленный Минпромторгом России каталог продукции для нужд Арктической зоны Российской Федерации. Десятки зауральских предприятий уже поставляют свою продукцию в Арктику», — подчеркнул губернатор.Отметим, что в рамках совещания председатель, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поставил задачи по активизации работы предприятий ОПК округа в реализации арктических проектов, предложив разрабатывать перспективные планы государственных закупок для освоения Арктической зоны на 3–5 лет. По мнению полпреда, развитие арктических территорий создает обширный рынок высокотехнологичной продукции.