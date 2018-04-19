В Зауралье 82-летняя женщина заблудилась в лесу, возвращаясь с кладбища. Бабушку спасли полицейские

11:40 | 20.04.2018

В Каргапольском районе зауральские полицейские нашли заблудившуюся в лесу 82-летнюю женщину. Бабушка утром отправилась на кладбище навестить могилы своих умерших родственников и долго не возвращалась. Ближе к вечеру забила тревогу ее дочь, жительница поселка Ключи. Она обратилась за помощью в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России.



Как рассказали в правоохранительных органах, в полдень пенсионерка по мобильному телефону сообщила дочери, что возвращается обратно, однако домой она не пришла и на связь не выходила.



На поиски отправились местные егеря и волонтеры. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, в числе которых был сотрудник ППС со служебной собакой по кличке Германика. Собака сразу взяла след и вывела полицейского на поляну, где находилась испуганная женщина.



Со слов бабушки, в лесу она упала в канаву, где потеряла трость, без которой едва могла передвигаться, и телефон, поэтому не сообщила родственникам о своем местонахождении. Полицейский на служебном автомобиле отвез спасенную женщину домой. В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.