В Курганской области СК устанавливает причину гибели рыбака на реке Тобол

11:22 | 20.04.2018

Следственные органы СУ СКР по Курганской области устанавливают обстоятельства и причину гибели рыбака. По данным ведомства, сообщение об обнаружении тела 65-летнего мужчины в реке Тобол на территории Кетовского района поступило 18 апреля.



К настоящему времени установлено, что мужчина накануне отправился на рыбалку и не вернулся. Обнаружив его автомобиль и лодку, супруга обратилась в правоохранительные органы. В ходе проведения поисковых мероприятий тело рыбака нашли и вытащили из воды спасатели областной поисково-спасательной службы. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.



Следственное управление напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на рыбалке, особенно весной.