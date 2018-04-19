Вице-губернатор Зауралья Карпов о безопасности в школах: «Ведется работа по выявлению детей, склонных к деструктивным проявлениям»

10:53 | 20.04.2018

В Курганской области вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов собрал 19 апреля на совещание коллег из муниципальных районов и городских округов. Главной темой заседания стало повышение уровня комплексной безопасности детей в школах, рассказали в пресс-службе главы региона.



Напомним, 18 апреля ученик напал с ножом на учительницу и одноклассниц в школе № 1 в Стерлитамаке. Подобное происшествие случилось и в зауральском городе Шадринске в марте, где в школе № 15 13-летняя девочка открыла стрельбу по своему классу из пневматического пистолета.



«В настоящее время прорабатываются вопросы повышения системы безопасности в школах, а также ведется работа по выявлению детей, склонных к деструктивным проявлениям, — сообщил вице-губернатор. — Сейчас очень важно педагогам не подходить формально к организации образовательного и воспитательного процесса, а повысить уровень ответственности за наших детей в школах».



Основные задачи, которые поставили на совещании перед руководителями органов управления образованием и главами муниципалитетов, — это обеспечение учебных заведений региона техническими средствами безопасности, выявление детей групп риска, повышение компетентности сотрудников, осуществляющих охранную деятельность школ.



На заседании было отмечено, что для органов образования на первом плане должен быть вопрос психологического климата в школьной среде. Участниками совещания было предложено активнее вовлекать детей во внеурочную деятельность, участие в мероприятиях, использовать возможности таких детских общественных объединений, как «Российское движение школьников» и «Юнармия».



По итогам мероприятия Александр Карпов еще раз подчеркнул важность четкого исполнения алгоритма действий ответственных лиц по выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.



Фото: kurganobl.ru