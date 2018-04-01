Эстафету «Нового мира» перенесли на неделю. Центр Кургана перекроют в следующую субботу

15:02 | 19.04.2018

В Кургане 78-я по счету эстафета на призы областной газеты «Новый мир», проведение которой было запланировано на эту субботу, переносится на 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует региональное Управление по физической культуре, спорту и туризму.



В ведомстве отметили, что программа состязаний, время начала и забеги останутся неизменными. Маршрут пролегает по центру города в квадрате улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина.



На старт эстафеты выйдут сильнейшие легкоатлеты, начиная с команд детских садов, которые традиционно открывают забеги, и заканчивая сильнейшими командами районов Курганской области. На дистанции выйдут команды школ города Кургана и Курганской области и студентов высших и средних учебных заведений, команды вузов, девушек и юношей СПО.



Команды муниципальных районов пробегут в зачет «Золотого колоса». Также традиционно пройдет и велогонка-критериум.



В рамках спортивного праздника планируется проведение зрелищных соревнований по перетягиванию каната в зачет XXI областных сельских спортивных игр «Золотой колос».



Начало церемонии открытия — 28 апреля в 11:30, старт первого забега в 11:50.



В связи с проведением эстафеты 28 апреля с 10:00 до 16:00 для движения транспорта перекроют улицы Гоголя (от Ленина до Кирова), Томина (от Гоголя до Карла Маркса), Карла Маркса (от Томина до Ленина), Ленина (от Максима Горького до Коли Мяготина).



Фото: www.sport.kurganobl.ru