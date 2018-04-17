Департамент промышленности Зауралья отчитался об ИПП за первый квартал. Какие заводы вышли в передовики?

14:08 | 19.04.2018

Индекс промышленного производства в Курганской области за 3 месяца 2018 года составил 106,6 % к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Департамента промышленности.



Более высокие темпы производства в первом квартале 2018 года сложились по предприятиям обрабатывающих производств, прирост составил 14,4%. Отметим, ведущими видами промышленности являются машиностроение, металлургия и производство металлоизделий, на долю которых приходится около 40 % общего объема производства. Всего же доля обрабатывающих производств составляет 80 %.



В обрабатывающих производствах наибольшего значения ИПП достигли следующие отрасли: производство транспортных средств и оборудования — 356,5 %, производство одежды — 158,7 %, металлургическое производство — 110,9 %, производство прочей неметаллической минеральной продукции — 104,2 %.



Наибольшего значения показателя достигли ОАО «Курганмашзавод» (204,1 %), ЗАО «Катайский насосный завод» (128,1 %), ООО «Каргапольский машиностроительный завод» (113,7 %), ООО «Бентонит Кургана» (113 %), ЗАО «Курганстальмост» и АО «АК «Корвет» (110 %).