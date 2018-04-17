Дмитрию Рогозину предложили обанкротить единственного в стране производителя БМП, расположенного в Кургане

13:06 | 19.04.2018

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс в правительстве, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода. По мнению Сергея Чемезова предприятие необходимо объединить с расположенным в Туле Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова, передаёт сегодня РБК.



В письме, датированным 2 апреля 2018 года, Сергей Чемезов просит курирующего ВПК вице-премьера Дмитрия Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ. Подлинность письма подтвердили РБК в пресс-службе «Ростеха».



«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», — пишет Чемезов. Он подчеркивает, что по итогам исполнения гособоронзаказа за 2017 год у предприятия образовался убыток порядка 7 млрд руб. Помимо этого, завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика», указывает глава госкорпорации.



Раскрыть детали сорванного контракта, о котором идет речь в письме, в «Ростехе» отказались, сообщает издание.



Кроме того, Сергей Чемезов отмечает, что проблемы у КМЗ есть и с выполнением гособоронзаказа на 2018 год. «Исполнение заданий ГОЗ 2018 года требует привлечения дополнительного финансирования в сумме до 16 млрд руб. Источники такого финансирования с учетом финансового состояния Курганмашзавода отсутствуют», — указывает он в письме вице-премьеру.



В аппарате Дмитрия Рогозина от комментариев изданию воздержались .



Напомним, что основан Курганмашзавод был в 1950 году. Он ориентирован на производство и ремонт бронемашин класса БМП. Кроме российской армии, ещё около 30 стран мира эксплуатируют БМП-2 и БМП-3 Кроме того, завод изготавливает образцы модернизированной БМД-4.