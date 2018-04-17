В Кургане увековечат память пожарного, который пожертвовал собой ради спасения людей

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Парламентарии Курганской городской думы на заседании 18 апреля приняли решение об увековечении памяти героя-пожарного, кавалера ордена Мужества Сергея Плахтиенко. Мемориальная доска с его именем будет установлена на фасаде здания пожарно-спасательной части № 16 по охране города Кургана на улице Панфилова, 20.С предложением об установлении мемориальной доски в Комиссию по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов города обратилось Главное управление МЧС России по Курганской области, рассказали в администрации города.Сергей Викторович Плахтиенко родился в Кургане 16 мая 1977 года. В 1997 году поступил на службу в пожарную охрану города Кургана, принимал активное участие в создании и становлении пожарно-спасательной части № 16. С 2009 года проходил службу в пожарной части № 78 по охране города Фрязино Московской области.16 июня 2016 года в составе звена газодымозащитной службы командир отделения, старший прапорщик внутренней службы 39-летний Сергей Плахтиенко участвовал в ликвидации пожара в здании мебельной фабрики вместе со своим товарищем, старшим пожарным, сержантом внутренней службы 36-летним Эдуардом Заузолковым — уроженцем Тюменской области.Как пишет газета «Новый мир», их подразделение прибыло к месту пожара первым. Со слов работников фабрики, огнеборцы узнали, что в горящем здании могут находиться люди. Первого пострадавшего удалось найти недалеко от входа. Эвакуировав сотрудника предприятия, пожарные поспешили на помощь другим пострадавшим. Сергей и Эдуард вернулись в цех, который был сильно задымлен. В условиях нулевой видимости, при очень высокой температуре, несмотря на угрозу жизни, они искали тех, кто все еще мог находиться внутри и ждать помощи. Через 10 минут связь с ними была потеряна. В здании началось обрушение перекрытий. На поиски огнеборцев под завалами было брошено более 200 человек. Тела их удалось найти только вечером 20 июня. У Сергея остались жена, несовершеннолетние сын и дочь.Сергей Плахтиенко был награжден орденом Мужества посмертно.