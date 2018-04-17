В Зауралье предстанет перед судом муж-тиран, который убил жену за праздничным столом

11:54 | 19.04.2018

Следственные органы СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела 33-летнего жителя поселка Введенское в Кетовском районе. Мужчина жестоко избил свою жену. Спасти жертву домашнего насилия медикам не удалось.



По версии следствия, 8 марта обвиняемый во время праздничного застолья в своей квартире поссорился с супругой. Разъяренный муж набросился на женщину с кулаками. По данным экспертов, он нанес не менее 4 ударов руками и ногами по голове жены, отчего та потеряла сознание. Приехавшая по вызову гостей семейной пары бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшую в медицинское учреждение Кургана, где через несколько дней она скончалась от полученных травм.



В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью. На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.