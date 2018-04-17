Одну из улиц Кургана назвали в честь Героя Советского Союза Федота Елисеева

11:25 | 19.04.2018

В Кургане улице в 16-м микрорайоне Заозерного присвоено имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Федота Елисеева. Такое решение приняли депутаты Курганской городской думы 18 апреля.



С обращением о присвоении названия улицы в 16-м микрорайоне в Комиссию по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов города обратился Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, рассказали в администрации города.



Так как к ней примыкает улица Героя Российской Федерации, почетного гражданина Курганской области Евгения Родькина, Комиссия по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов города предложила присвоить улице имя Федота Елисеева.



Федот Васильевич Елисеев — гвардии полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны, военный комиссар города Кургана, Герой Советского Союза.



По информации портала «Лица Зауралья», в мае 1941 года Елисеев был назначен командиром стрелковой роты и направлен на военные учения в западные области страны. При выгрузке из эшелона воинская часть попала под фашистскую бомбёжку. А на следующий день в рукопашной схватке с немцами рота Елисеева обратила в бегство гитлеровское подразделение. После новых боевых схваток с врагом остаткам роты пришлось отступать, трижды прорываться из окружения. 29 июля Елисеев был ранен. После выхода из окружения лечился в госпитале.



В 1943 году Федот Васильевич окончил командирские курсы «Выстрел», был назначен командиром стрелкового батальона. Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении городов Глухов, Бахмач, Веркиевка. Был награждён орденами Александра Невского, Красной Звезды.



Суровым испытанием для Елисеева и его батальона стало форсирование Днепра. Ненастной сентябрьской ночью 1943 года бойцы незаметно для противника переправились на правый берег, захватили траншеи, а затем уничтожили гитлеровцев, находившихся в селе Домантово. Но на следующий день мощная вражеская армада вытеснила бойцов Елисеева из села. Батальон занял оборону в траншеях на берегу Днепра. В батальоне никто не знал, что командованием здесь запланирован отвлекающий удар, а главные силы должны ударить южнее. Им же было приказано держаться до конца. И они держались, героически отбивая остервенелый натиск фашистов.



Лишь на пятые сутки пришла помощь: механизированные части форсировали Днепр и подавили очередную вражескую атаку. А батальону Елисеева была поставлена новая задача: захватить важную для развития наступления высоту. И эта задача была успешно выполнена. Гвардейцы овладели высотой, организовали круговую оборону и парализовали передвижение противника.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года гвардии капитану Федоту Васильевичу Елисееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



После форсирования Днепра Елисеев был назначен заместителем командира полка. Воевал с фашистами на Центральном и 1-м Украинском фронтах, а затем с японскими милитаристами на Забайкальском фронте. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, многими боевыми медалями.



В послевоенные годы Федот Елисеев работал в должности военного комиссара Кургана, руководил военным комиссариатом Октябрьского района. Вел большую воспитательную работу с молодежью. Он удостоен званий почетного гражданина города Кургана и почетного гражданина Курганской области.



Фото: kikonline.ru, Александр Алпаткин