Олег Попов и Виктор Кузнецов займут вакантные места депутатов от «Единой России» в парламенте Зауралья

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Региональный политический совет «Единой России» сегодня, 18 апреля, утвердил две кандидатуры, которые займут опустевшие депутатские кресла в Курганской областной Думе. Занять вакантные места предложили руководителю ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олегу Попову и гендиректору ООО «Предприятие Сенсор» Виктору Кузнецову.Две депутатские должности стали вакантными после того, как Игорь Арзин и Сергей Вартанов сложили с себя полномочия по собственному желанию. Как пояснили в пресс-службе регионального отделения партии, оба депутата были избраны по партийным спискам, поэтому «Единая Россия» вправе предложить вместо них других своих кандидатов. «Было принято решение предложить мандаты первым номерам в списках групп, которые обеспечили наибольшую поддержку Партии на выборах в областную Думу. Это региональная группа №1 Восточный и региональная группа №3 Западный», — сказал секретарь регионального отделения партии Евгений Кафеев.Региональный политический совет единогласно поддержал кандидатуры Олега Попова и Виктора Кузнецова. После их согласования президиумом партии передаст документы на назначение в Избирательную комиссию Курганской области. Депутаты будут отвечать и за свои округа и за округа своих предшественников — Куртамышский и Петуховский.