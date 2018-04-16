Администрация Кургана выделила «Водному союзу» 150 млн рублей. При том, что недофинансирование отрасли составляет 300 млн в год

15:29 | 18.04.2018

«Водный союз» выиграл конкурс на предоставление из бюджета Кургана субсидий в размере 150 миллионов рублей на текущую деятельность и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии. Деньги необходимо освоить до конца текущего года, рассказали в пресс-службе компании.



На средства субсидии 2018 года запланированы капитальные ремонты водопровода по улице Коли Мяготина (на участке от Тобольной до Володарского), участка водопровода от жилого дома № 25, корп. 1, на бульваре Солнечный и вдоль жилых домов на бульваре Солнечный до ГСК-26а.



Также на эти деньги компания проведет замену задвижек в районе Арбинских водозаборных сооружений, в районе СНТ «Тюльпан», в районе здания № 39а на проспекте Конституции, в районе жилого дома № 6 на Свердлова, а также в районе жилого дома № 11 на Куртамышской.

Займется «Водный союз» и капитальным ремонтом участка напорного канализационного коллектора по улице Коли Мяготина от Тобольной до Володарского. Деньги направят и на работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения.



«Порядок предоставления субсидии был составлен таким образом, что запрещал расходование средств на реконструкцию и модернизацию сетей, — отметил руководитель «Водного союза» Владимир Овсянников. — Несмотря на наши неоднократные предложения администрации Кургана скорректировать данный документ, он не изменился. Поэтому мы вынуждены были отложить мероприятия из числа первоочередных, а именно модернизацию участка напорного канализационного коллектора по Омской диаметром 710 мм и участка самотечного коллектора диаметром 1200 мм (район автоцентра «Форд»), на неопределенный период».



Напомним, что, согласно подписанному соглашению между администрацией Кургана и руководством «Водного союза» в июле 2017 года, деньги в полном объеме поступили в ресурсоснабжающую организацию только спустя четыре месяца. На средства субсидии заменили насосное и электрическое оборудование на насосных станциях и очистных сооружениях, проведен ремонт участков водопровода и канализации, имеющих наибольшую степень износа, и заменены задвижки на сетях.



В компании отмечают: поскольку существующий тариф на водоснабжение и водоотведение ограничен индексом коммунальных платежей, собственных средств у компании на производственную деятельность не хватает.



«Именно по этой причине в Курганской области до сих пор не принята инвестиционная программа, направленная на модернизацию и реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки, — добавили в пресс-службе компании. — В конце ноября 2017 года Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области вернул инвестиционную программу на доработку «по причине недоступности тарифа». Недофинансирование отрасли составляет порядка 300 миллионов рублей в год».



Отметим, что областному центру грозит коммунальная катастрофа. По данным «Водного союза», на сегодняшний день износ канализации в городе составляет 93 %, труб водоснабжения — 76 %.



Фото: water45.ru