Природоохранный прокурор наказал Курганскую генерирующую компанию за сброс сточных вод с ТЭЦ в реку Черная

13:50 | 18.04.2018

По требованию городского межрайонного природоохранного прокурора Курганская генерирующая компания привлечена к административной ответственности за сброс сточных вод в реку Черная в областном центре, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.



Природоохранная прокуратура проверила соблюдение водного законодательства в деятельности компании при сбросе воды, используемой в производственном процессе Курганской ТЭЦ. В ходе надзорных мероприятий установлено, что водопользователь в течение длительного времени осуществляет сброс сточных вод в реку Черная, оказывая при этом на водный объект существенное негативное воздействие.



Как добавили в прокуратуре, при этом вопреки требованиям водного законодательства Курганская генерирующая компания длительное время не устанавливала средства измерения объема сброса сточных вод и не согласовывала другие методы измерений.



По итогам проверки природоохранным прокурором в отношении юридического лица и ответственного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты), по результатам рассмотрения которых виновным лицам назначены административные штрафы в размере 80 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.



В настоящее время выявленные нарушения водного законодательства устранены в полном объеме.



Фото www.priroda.kurganobl.ru