На зауральских дорогах установят 18 новых постов фотовидеофиксации

13:40 | 18.04.2018

На дорогах Зауралья появится 18 новых постов фотовидеофиксации. Проект будет реализован в рамках программы «Безопасный город», сообщает пресс-служба филиала «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях. Именно этот провайдер займется поставкой, монтажом и обслуживанием стационарных комплексов согласно подписанному контракту с региональным МФЦ.



Камеры установят на перекрестках в городах Шадринске и Кургане, автомобильной дороге федерального значения Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган, Курган — Звериноголовское, а также на участках, где традиционно случается наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Участки, на которых будут установлены камеры фотовидеофиксации, рекомендованы комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Курганской области и согласованы с региональной ГИБДД. В полном объеме функционал системы должен быть обеспечен к середине 2019 года.



Видеокамеры будут фиксировать такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, превышение установленной скорости движения.



Внедряемая система будет контролировать обстановку на улично-дорожной сети, автоматически фиксировать факты нарушений правил дорожного движения, передавать данные об интенсивности и скорости транспортных потоков. Информация с камер будет направляться в режиме реального времени в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД УМВД России по Курганской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.