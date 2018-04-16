В Кетовском районе дорожная авария на встречке унесла жизни двоих водителей

12:55 | 18.04.2018

На территории Кетовского района Курганской области при лобовом столкновении на встречке погибли два водителя. Авария произошла вчера около 18:30 на 37-м километре дороги Курган — Куртамыш — Целинное.



По данным Госавтоинспекции региона, 48-летний житель областного центра, двигаясь на автомобиле GEELY MK в направлении Кургана, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-21074. За рулем второй машины находился 67-летний житель Целинного района.



В результате происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте аварии. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.