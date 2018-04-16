На перекрестке в центре Кургана автобус сбил школьника

12:46 | 18.04.2018

На перекрестке улиц Пролетарской и Гоголя в Кургане пассажирский автобус сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.



По данным газеты «Новый мир», 62-летний водитель автобуса следовал по улице Гоголя и повернул на Пролетарскую. В этот момент загорелся зеленый сигнал светофора и мальчик вышел на пешеходный переход. Водитель не сумел среагировать и наехал на школьника. Ребенок получил травму руки и сейчас проходит амбулаторное лечение.