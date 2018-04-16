Общегородской субботник в Кургане продлится три дня

11:47 | 18.04.2018

Общегородской субботник в Кургане в этом году будет проходить в течение трех дней — 19, 20 и 21 апреля. Привести город в порядок предлагают всем жителям областного центра. Также 266 курганским предприятиям мэрия направила официальные письма с приглашением принять участие в общегородском субботнике.



Кроме того, к уборке привлекут горожан, которые заняты на общественных работах. Они имеют статус безработных и привлекаются к уборке городских территорий, добавили в пресс-службе администрации.



Отметим, что 1 апреля стартовал традиционный месячник по санитарной очистке города. За это время от мусора планируют очистить дороги, тротуары, газоны и дворы; в парках и скверах побелить деревья и провести их обрезку. Также в городе отмоют заборы и ограждения, очистят и побелят бордюры, приведут в порядок остановочные комплексы. В прошлом году месячник объединил порядка 9 тысяч организаций всех форм собственности, а на МУП «Шуховский полигон ТБО» по его итогам было вывезено 540 тонн мусора.



Фото: kurganoblduma.ru