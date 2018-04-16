9 мая на площадь Кургана выведут боевую военную технику

16:24 | 17.04.2018

В торжественном параде 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Кургана примут участие настоящие боевые машины. Об этом говорилось на заседании организационного комитета в администрации города.



Также в День Победы рядом с кинотеатром «Россия» разместят выставку артиллерийских орудий и образцов военной техники. Технику предоставят местные оборонные предприятия АО «НПО «Курганприбор» и ОАО «Курганмашзавод», рассказали в мэрии.



Во время праздничных мероприятий для курганцев и гостей города будут организованы и показательные выступления по силовой подготовке и навыкам владения боевым оружием. Мастер-класс покажут сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской области.



Фото: kurganobl.ru