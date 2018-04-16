В субботу центральные улицы Кургана перекроют для проведения эстафеты

15:41 | 17.04.2018

Транспортное управление Кургана информирует горожан о временном закрытии для движения нескольких центральных улиц 21 апреля с 10:00 до 16:00. Связано это с проведением 78-й областной легкоатлетической эстафеты на приз региональной газеты «Новый мир».



Так, в субботу для движения транспорта перекроют улицы Гоголя (от Ленина до Кирова), Томина (от Гоголя до Карла Маркса), Карла Маркса (от Томина до Ленина), Ленина (от Максима Горького до Коли Мяготина).