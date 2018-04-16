В Кургане пройдет межрегиональная выставка новинок стройиндустрии, ЖКХ и энергетики

14:39 | 17.04.2018

В Кургане с 25 по 27 апреля пройдет межрегиональная специализированная выставка новинок строительной отрасли, сферы ЖКХ, энергетики и газификации «Строительство. Промышленность. Инфраструктура». В ней примут участие более 40 субъектов предпринимательства из Курганской, Челябинской, Тюменской областей и Москвы. Открытие состоится в среду в СК им. В.Ф. Горбенко в 12:00.



Основными разделами выставки в этом году станут стройиндустрия, промышленность, транспорт, связь, безопасность и жилищно-коммунальная инфраструктура. Отличаться она будет от предыдущей обширной деловой программой, отметили в пресс-службе губернатора.



На базе Курганского государственного колледжа (проспект Конституции, 75) пройдет выездное заседание правления Российского союза строителей совместно с Уральским советом «Содружество в сфере строительства». В обсуждении актуальных вопросов отрасли примут участие представители региональных органов исполнительной власти в сфере строительства, профессиональных и общественных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей, ведущие специалисты Минпромторга и Министерства строительства РФ. Планируется обсуждение важнейших задач строительной отрасли, в том числе поэтапный переход от долевого строительства к проектному финансированию строительства жилья, пресечение выпуска и применения контрафактной продукции.



В рамках выставки пройдет и региональный конкурс профессионального мастерства в номинации «Лучшее звено плотников» (монтажники окон ПВХ) в рамках проекта УрФО «Славим человека труда». В составе команд — профессионалы и студенты.