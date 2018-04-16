В Кургане горит городское кладбище «Зайково»: «Множество могил уже выгорели. Все заволокло дымом»

13:15 | 17.04.2018

На курганском кладбище «Зайково» сегодня, 17 апреля, произошел пожар, сообщает ИА KURGAN.RU. Отметим, что происшествие случилось в Радоницу, когда тысячи горожан приходят на погост к могилам усопших родных, чтобы почтить их память. Подъехать к кладбищу люди не могут из-за пробок.



«На пути к кладбищу огромная пробка, видно, что кладбище полыхает, множество могил уже выгорели, полностью выгорел 18-й квадрат, земля обуглена, все заволокло дымом. Машины и автобусы стоят. Здесь полиция, пожарные пока, говорят, возле Автобусного завода, не могут проехать. Обещают организовать движение по встречке, не знаю, получится ли», — рассказала агентству очевидец Юлия.



Несмотря на пожар, по данным издания, на кладбище в Зайково находится множество людей, эвакуации и запрета заходить на кладбище пока не было.



Фото: kurgan.ru