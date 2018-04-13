Прокурор предостерег мэра города Щучье любить роскошь за счет бюджета

10:17 | 17.04.2018

Прокурор Щучанского района объявил главе города Щучье Владимиру Тамахину предостережение, чтобы не допустить покупки за счет бюджетных денег дорогостоящего автомобиля для нужд муниципалитета.



Надзорный орган нашел в плане закупок мэрии на 2018 год, размещенном на официальном сайте zakupki.gov.ru, покупку дорогостоящего автомобиля для нужд администрации стоимостью 1 530 000 рублей, что явно не соответствует требованиям федерального законодательства об эффективности использования бюджетных средств и осуществления муниципальных закупок.



В прокуратуре заявили, что приобретение такого автомобиля воспрепятствует исполнению бюджетных обязательств, поскольку администрация города погрязла в долгах. Мэрия имеет кредиторскую задолженность в размере более 16 млн рублей, в том числе перед бизнесом, а также задолженность по заработной плате в размере свыше 550 тысяч рублей.