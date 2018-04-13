Массовой свалкой костей в Кургане заинтересовалась прокуратура

16:22 | 16.04.2018

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура проверит сообщения СМИ об обнаружении крупной свалки биологических отходов. Массовую свалку останков животных, твердых бытовых и строительных отходов в затопляемой зоне нашли в районе заброшенного дачного кооператива СНТ «Кургансельстрой».



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с учетом приближающегося паводка и имеющейся угрозы причинения вреда местным жителям и окружающей природной среде прокуратура и органы власти приняли меры для устранения возможных последствий и недопущения возникновения инфекционных заболеваний. Организовано проведение осмотров, исследований и дезинфекционных мероприятий.



В настоящее время угрозы причинения вреда природе и здоровью людей не имеется. Администрация Кургана в ближайшее время ликвидирует несанкционированную свалку. Прокуроры ищут виновных лиц.



Фото: «Типичный Курган»/«ВКонтакте»