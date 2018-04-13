Тройное ДТП у «Курганстальмоста» унесло жизнь одного из водителей

16:10 | 16.04.2018

Под вечер 15 апреля в Кургане столкнулись сразу три автомобиля. Авария унесла жизнь одного из участников ДТП, также в больницу с травмами попала 36-летняя пассажирка. Происшествие случилось в районе дома № 3 на улице Загородной, где расположен завод «Курганстальмост».



По данным Госавтоинспекции региона, 60-летний курганец, управляя автомобилем ВАЗ Granta, на перекрестке неравнозначных дорог, при движении по второстепенной дороге, допустил столкновение с Mazda Tribute. От удара Granta отбросило на стоящий ВАЗ-21120.



В результате происшествия водитель Granta скончался на месте происшествия, а его 36-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Водители Mazda Tribute и ВАЗ-21120 в аварии не пострадали.



В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудниками полиции было установлено, что 32-летний водитель «иномарки» управлял машиной в состоянии опьянения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото: «Типичный Курган»/«ВКонтакте»