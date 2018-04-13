Кокорин приказал заместителям активнее привлекать инвесторов в зауральские моногорода

15:50 | 16.04.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин призвал своих заместителей активнее проводить работу по привлечению резидентов-инвесторов в моногорода Варгаши и Далматово. Данное поручение глава региона дал на сегодняшнем совещании, рассказали в его пресс-службе. Отметим, что этим муниципалитетам в марте этого года решением Правительства РФ присвоен статус территорий социально-экономического развития (ТОСЭР).



«Присвоение статуса территорий социально-экономического развития должно стать мощным импульсом для экономики Варгашей и Далматово, — подчеркнул Алексей Кокорин. — Профильные департаменты совместно с органами местного самоуправления должны активизировать работу по привлечению резидентов ТОСЭР. Вместе с тем не нужно делать акцент только на внешних инвесторах, зауральские промышленники и предприниматели тоже должны обладать полной информацией о возможностях, которые открываются для развития бизнеса и реализации новых проектов на территории Варгашей и Далматово».



Также глава региона отметил, что инвесторы получают налоговые льготы при открытии производства, а регион и муниципалитеты — новые рабочие места и рост налога на доходы физических лиц в бюджеты.



Резидентам ТОСЭР власти предоставят налоговые льготы: по налогу на прибыль, во внебюджетные фонды вместо 30 % будут отчисления в размере 7,6 %, а также по налогу на имущество.



Фото: kurganobl.ru