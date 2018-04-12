С древнейших времен и до распада СССР. В Кургане презентовали уникальную книгу об истории Зауралья

17:36 | 13.04.2018

В Курганском государственном университете сегодня, 13 апреля, прошла презентация уникального краеведческого пособия «История Курганской области с древнейших времен до 1991 года», которое вышло в свет в год 75-летия образования региона.



Пособие выпустили преподаватели КГУ Денис Маслюженко, Татьяна Козельчук, Владимир и Игорь Менщиковы. Книга посвящена политической, экономической и культурной истории региона. В поле зрения авторов попали также демографические процессы и межэтнические отношения, рассказали в пресс-службе главы Зауралья.



Материал излагается в контексте общероссийской истории и предназначен для школьников, студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется историей родного края.



«Появление этого пособия очень важно тем, что оно наполнено именами людей, которые творили во имя зауральской земли, и позволит в популярной форме донести до наших детей историю места, где они живут, их дедов и прадедов», — отметил полномочный представитель губернатора по патриотическому воспитанию Владимир Усманов.



Пособие издано с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества. Авторы подарят по одному экземпляру в каждую школьную библиотеку Курганской области. Познакомиться с материалом можно и на специально созданном сайте «История Курганской области».



Сейчас преподаватели КГУ работают над вторым томом книги, в котором расскажут о современном этапе развития региона.



Фото: don.kurganobl.ru