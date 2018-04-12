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Курган: новости дня


15:48 | 13.04.2018

Экс-бухгалтер полицейского Управления Зауралья предстанет перед судом за мошенничество

Обвиняемая в мошенничестве бухгалтер финансово-экономического отдела одного из подразделений УМВД России по Курганской области в скором времени предстанет перед судом. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела сотрудницы полиции, 36-летней жительницы Кургана.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) в отношении бухгалтера было возбуждено по материалам проверки, проведенной оперативно-розыскной частью собственной безопасности УМВД по Курганской области по результатам ревизии контрольно-ревизионного отдела.

По информации регионального СУ СКР, обвиняемая разработала мошенническую схему кражи бюджетных средств, которую последовательно реализовывала в период с ноября 2014 года по ноябрь 2017 года. Путем обмана работников и злоупотребления доверием руководства полиции при формировании реестров на перечисление заработной платы она вносила ложные сведения о причитающихся ей суммах выплат, увеличивая их. Таким образом женщина похитила более 548 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления женщина признала, а также активно способствовала расследованию уголовного дела и частично возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным пресс-службы УМВД по Курганской области данное преступление было выявлено сотрудниками Управления собственной безопасности, проведена служебная проверка, по результатам которой женщина была уволена с занимаемой должности, а материалы переданы в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела.

© «Вечерние Ведомости»

 


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