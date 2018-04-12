Вице-губернатор Зауралья предложил бороться с экстремизмом с помощью классных часов и уроков мужества: «Делать это нужно повсеместно»

15:27 | 13.04.2018

Усилить воспитание в школах, проводить тематические классные часы. С таким призывом выступил первый вице-губернатор Зауралья Виктор Сухнев на заседании Межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактики на территории Курганской области. «Я на прошлой неделе был на уроке мужества и видел, какой это имело эффект для детей. Делать это нужно повсеместно», — добавил чиновник.



По данным регионального УМВД России, в прошлом году на территории области было совершено 28 правонарушений экстремистской направленности. В основном молодежью и несовершеннолетними. Чтобы кардинально изменить ситуацию, участники заседания предложили усилить воспитательную работу в школах, теснее работать с муниципальными группами по профилактике экстремизма с выездом на места, усилить информирование граждан об опасности экстремистских взглядов и чаще обсуждать эту проблему с родителями, сообщили в пресс-службе главы региона.



Также Сухнев в ходе заседания подчеркнул, что нужно регулярно уделять внимание профилактике экстремизма и в муниципальных образованиях. Отметим, правительство Курганской области разработало методические рекомендации для органов местного самоуправления по правовым основам профилактики экстремизма в молодежной среде. По мнению специалистов, пособие позволит кураторам данного направления в муниципалитетах вывести работу на высокий уровень.



В целом, по результатам мониторинга, который регулярно проводится в Зауралье, общественно-политическая ситуация в регионе остается стабильной.



Фото kurganobl.ru