Коммунальная авария в Арбинке грозит остановкой очистных сооружений

12:55 | 13.04.2018

Сегодня, 13 апреля, жители микрорайонов Тополя, Кетово и Увал останутся без холодного водоснабжения с 12 часов. Как сообщает АО «Водный Союз», причиной отключения стала аварийная ситуация в микрорайоне Арбинка, которая произошла несколько часов назад на водопроводе диаметром 450 мм, принадлежащем администрации Кургана.



«Учитывая, что данная аварийная ситуация грозит остановкой Арбинских очистных сооружений, мы немедленно приступаем к ее ликвидации, — пояснил главный инженер компании Владимир Шаляпин. — При необходимости будем работать в круглосуточном режиме до полного устранения утечки».



Фото: water45.ru