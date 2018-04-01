В Кургане приступили к ремонту аварийного Дворца детского творчества

Фото kurgan-city.ru

В Кургане приступили к ремонту памятника архитектуры местного значения — Дворца детского (юношеского) творчества, который в прошлом году был признан аварийным. Одну из первых рабочих планерок на объекте провел руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, сообщили в пресс-службе мэрии.Здание Дворца литера «А» было построено 65 лет назад. 18 сентября 2000 года зданию ДД(Ю)Т был присвоен статус памятника архитектуры местного значения. В 2006 году оно было признано нуждающимся в капремонте, а в марте 2017 года — аварийным.В течение двух последних лет занятия в корпусе литера «А» не проводятся. Сегодня 2800 ребят, которые осваивают дополнительные образовательные программы по шести направлениям, занимаются в новом здании, введенном в эксплуатацию в 1980 году.В этом году на ремонт ДД(Ю)Т в городском бюджете запланирована сумма в размере 60 млн рублей. На эти средства будут проведены работы по комплексному капитальному ремонту конструкций здания — фундаментов, стен, перекрытий, кровли, лестничных маршей, оконных и дверных блоков, инженерных коммуникаций отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации. Также запланированы ремонт и реставрация помещений.«Ремонт должен стать ремонтом на века. Каждый из работников вашей организации должен понимать, что Дворец сегодня является одним из самых востребованных учреждений дополнительного образования в городе; его посещают тысячи детей, поэтому и к выполнению работ нужно подойти не просто ответственно, а, как говорится, с душой. Необходимо выполнять все работы на совесть, не допуская простоев», — отметил сити-менеджер Андрей Потапов.Конкурсы на определение подрядчика и организации, которая будет осуществлять авторский надзор, уже отыграны. В настоящее время подрядчик приступил к работам на объекте.