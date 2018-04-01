В Кургане распускавший руки в отношении задержанных экс-полицейский предстанет перед судом

14:50 | 12.04.2018

СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



По версии следствия, в январе помощник оперативного дежурного одного из отделов полиции Кургана заступил на суточное дежурство. За совершение административных правонарушений сотрудники ППС доставили в отдел двоих мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.



Получив отказ сотрудника ОБППСП на требование вывести из помещения одного из них, потому как его присутствие мешало оформлению необходимых документов в отношении второго доставленного, полицейский незаконно применил физическую силу. Он схватил потерпевшего руками за куртку и толкнул в направлении выхода. Мужчина ударился головой об стену и получил травмы. Второй доставленный неоднократно пытался помочь товарищу подняться с пола, за что полицейский несколько раз ударил его рукой в голову.



Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области. По результатам служебной проверки, проведенной органами внутренних дел, сотрудник был уволен.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.